Marcos Llorente y el humorista David Broncano charlaron a través de videollamada después de que Broncano fuera el ganador de la puja por la camiseta que el futbolista del Atlético guardaba de su gran partido en Anfield contra el Liverpool.

Bronca pagó 8.100 euros por la camiseta en una subasta a beneficio de Cruz Roja. Por eso, su “preocupación” es que la camiseta que le llegue sea la verdadera. “Yo con la donación porque es para Cruz Roja y para mí como si es un trapo de cocina. Yo, a tope con gastarme el dinero porque es para ayudar contra el coronavirus. Pero dicho esto, como me envíes una camiseta falsa voy a tu casa y te rajo. No me la líes”, bromeó el humorista.

“Nosotros tenemos dos camisetas de recuerdo por cada partido. La primera la di a la grada, pero sabía que en el vestuario me estaba esperando otra camiseta que es la de recuerdo”, respondió Llorente. Broncano insistió en el carácter benéfico de la puja y se ofreció a devolver la camiseta. “Me mandas la camiseta, me hago la foto y te la devuelvo, que esto es benéfico”, dijo. “No, me comprometí. Yo me quedo las botas”, fue la respuesta del centrocampista rojiblanco.

Los dos bromearon sobre la posibilidad de que el Atlético sea campeón de Europa. “Si no se termina, el que gana al campeón es el campeón”, comentó Broncano. Y después sobre la nueva posición de Llorente tras los dos goles al Liverpool. “¿Te han dicho algo ya de si vas a jugar de delantero centro?”.

Broncano bromeó con Llorente también sobre su capacidad tecnológica. “En las pruebas he visto que ponias el móvil en vertical. Eso me lo espero del Mono Burgos, pero tú eres millennial, Marcos”, le dijo.