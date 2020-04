El nuevo mensaje de Alonso de su polémica con Del Bosque y el Gobierno de Pedro Sánchez

Fernando Alonso ha vuelto a hablar de su polémica con Vicente del Bosque en el programa que Onda Cero y la Cope han hecho juntos. "Nunca me sentí aludido por las palabras de Vicente del Bosque", ha dicho el piloto español.

"Creo que nadie podía imaginar una cosa así; nos ha sorprendido a todos: a países, científicos...nos tiene parados a todos. No poder despedirte de un familiar es realmente triste", ha añadido. Y ha asegurado que " Bunca he tenido la intención de criticar lo que está haciendo el gobierno, no tengo ninguna inclinación política"

Todo sucedió porque Fernando Alonso dijo ya hace semans: “Me quedo de piedra. Que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria. ¿Va a ser diferente en España? Que evite salir a la calle la gente con síntomas. ¿Y los demás qué? ¿Al parque o los bares? Que cada Comunidad Autónoma decida. No se pillan los dedos ni queriendo. Seguimos por detrás de otros países en cuanto a medidas, muchas a medias...”, escribió el piloto asturiano en las redes sociales. Pues bien, Alonso tuvo la respuesta del exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque, que fue entrevistado en la COPE. No le citó explícitamente, pero dijo: “He visto a alguien que protesta porque se han hecho las cosas muy mal, que se han retrasado... Y luego cotiza en el extranjero. En fin, es un tema social y es el momento de apoyarnos todos en lo que podamos”. Y Fernando Alonso reside en Suiza...