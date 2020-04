Alejandro Blanco: “Poco a poco y controlado, el deporte puede volver a la normalidad”

Alejandro Blanco atendió a varios medios para informar de que el Comité Olímpico de China, a través de la Fundación Juan Antonio Samaranch, ha donado 9.000 mascarillas de protección para afrontar el posible contagio por coronavirus. El envío llegó esta semana y el material se repartirá así: 6.000 a las federaciones deportivas, 500 al centro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Getafe, 1.500 a Cruz Roja y 1.000 que se queda el propio organismo para dar a sus empleados y para cuando organice algún acto. El presidente del COE, y Juan Antonio Samaranch Salisachs, que es videpresidente del COI, repasaron la actualidad por el COVID-19 y tras el aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020 hasta 2021. Blanco admite que no se quiere marcar plazos para la vuelta del deporte a su ser. " Es el Gobierno el que lo decide, y lo hará en base a criterios científicos y médicos. Ojalá sea pronto, estamos esperando a que se abra la puerta", asegura, y también dice que “paso a paso, poco a poco y controlado, el deporte puede volver a la normalidad”, de una manera “escalonada” y -vuelve a matizar- “controlada", porque no es lo mismo un deporte individual que uno colectivo.

El aplazamiento de los Juegos de Tokio hasta 2021 tardó, cuenta Samaranch, porque fueron tomando decisiones “según iban teniendo información”, había que escuchar a muchas partes. El vicepresidente del COI espera que los Juegos se puedan disputar en 2021 sin problemas, pese a que desde el Comité Organizador aseguraron recientemente que nadie sabe si el año que viene la pandemia va a estar controlada. “No nos corresponderá a nosotros tomar decisiones sobre la salud pública, para eso está la Organización Mundial de la Salud. Vamos a organizar los Juegos de Tokio para que sean un éxito no sólo deportivo, también simbólico, bajo la supervisión de las autoridades sanitarias mundiales. A no ser que nos digan que es imprudente, allí estaremos”, aseguró. Y Blanco insistió en el mismo sentido: “La primera prioridad es cuidar la salud de todos: los deportistas y la gente que va a ir a Tokio el próximo verano. Si hay riesgo, no se harán”.

Respecto a cómo puede afectar la crisis económica que se avecina al deporte, Alejandro Blanco opinó: "El deporte no es ajeno a lo que va a pasar en la sociedad. Debemos hacer un análisis y retomar la senda del éxito y de la actividad normales”. El COE acaba de renovar los acuerdos para el programa ‘Podium’ con Telefónica, del que se benefician 88 deportistas que están en el arranque de su carrera en la élite, aunque alguno de ediciones anteriores como el piragüista Marcus Cooper se proclamó campeón olímpico en Río 2016; con la Universidad Católica de Murcia (UCAM), que beca a 400 olímpicos; y con la Fundación Trinidad Alfonso de Valencia. También ha mantenido conversaciones con la presidenta del CSD, Irene Lozano, para asegurar la continuidad de las becas ADO al deporte olímpico.