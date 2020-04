Lo que sucedió el día que Joaquín conoció a Casillas en la Selección

Casillas estuvo hablando con Bartra por Instagram y entonces apareció Joaquín y contó cómo conoció a Iker en la Selección: “Ocurrió en mi primera convocatoria con la selección española. Yo llegué a la concentración, no sabía quién era mi compañero de habitación... Entré y estaba dormido. No supe quién era. Y no me di cuenta de que era Iker hasta que me desperté horas después", contó Joaquín, que no para quieto en las redes sociales durante este confinamiento.

Bartra y Casillas se partían de risa: . “Yo sí sabía que era él, Joaquín”, contaba Iker, que también está haciendo muchas charlas en directo por Instagram.

Iker habló de muchos temas, por ejemplo del Munidal: “Me hubiera encantado haber vivido esos momentos en muchos sitios. A mi me hace feliz ver esos vídeos y que la gente se pusiera contenta… fue un momento mágico”.

Bartra era muy joven: “Estábamos en Las Rozas con Muniaín, Koke... en una concentración de las categorías inferiores. Nos tiramos a la piscina, dejamos todo perdido con los extintores... Lo pasamos muy bien”.

Ambos hablaron de la famosa carrera con Bale

“He visto los recordatorios pero no te voy a sacar ningún tema porque lo poco agrada y lo mucho cansa. La broma ya está bien y dio muchas vueltas. Tú tienes unas características y Bale una final y una jugada en los minutos finales”, dijo Casillas.

“Para mí fue duro de cojones, yo era un niño que subía de las inferiores y jugaba por primera vez contra el Real Madrid. Encima le metía un gol a Iker Casillas y pasé de la gloria a la mierda en minutos. Fue durísimo”, dijo Bartra. Reicibió un consuelo inesperado. “Me acababan de meter el gol, estaba en el césped destrozado y escucho 'venga Bartra levanta que eres una máquina, levanta” y cuando me giré vi que era Mateu Lahoz el que me lo decía".