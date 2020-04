El tenis vive en la incertidumbre, como el resto de los deportes. No se sabe cuándo va a volver ni cómo. Se supone que será sin público, pero no está claro el calendario ni la condiciones en las que van a poder jugar los tenistas. Todo es un misterio.

Además, es un deporte que exige viajar mucho y entrar en diferentes países, lo peor para evitar la propagación del coronavirus. Por eso, el tenis, como otros deportes y como todo el mundo, espera una vacuna que facilite la vida.

Bueno, todos no, Djokovic ya aseguró que no lo ve claro: “Personalmente estoy contra la vacunación, y no me gustaría que me obligaran a vacunarme para viajar. Pero si esto se convierte en una obligación, ¿qué va a pasar entonces? Entonces tendré que tomar una decisión”, dijo el tenista serbio en una conversación con otros tenistas de su país.

Esa postura anti vacunas en un momento en el que las desacreditadas opiniones de los anti vacunas habian quedado aún más desacreditadas ha chocado mucho y ha hecho que algunos, como Roddick, se revuelvan: “Quiero ver lo profunda que es su creencia y si se pierde torneos del ‘Grand Slam’ por no vacunarse”, ha dicho Roddick, que espera “una vacuna para todos”. "No tengo que estar de acuerdo con lo que piense Djokovic. Él sabe que llegará el día en el que tendrá que tomar una decisión al respecto”.

Djokovic ensayó una especie de disculpa sobre su radical posición: “Yo no soy un experto pero quiero tener la opción de elegir lo mejor para mi cuerpo. Tengo una mentalidad abierta y quiero seguir investigando porque es algo importante y que nos afectará a todos. “Como el resto del mundo estoy un poco confundido. No sé cuál es la mejor manera para reacciona a esto”, dijo, sin retractarse del todo.