No todos tienen tan claro que el fútbol debajo volver. Se hablado de fechas, de calendarios, de concentraciones, pero se ha oído poco o nada a los futbolistas.

Fali, del Cádiz, tiene claro que por él, no se vuelve: "Sin una vacuna yo dejo el fútbol. Lo primero es la salud, la familia. Yo he tomado esta deciisión. Si se tiene que alargar un poco más que se alargue. Esl fútbo,l no es algo esencial ahora mismo”, ha dicho.

Y eso q el club insiste: “El presidente del Cádiz me ha intentad convencer, porque me quiere mucho, pero yo quiero mi salud, la de mi familia y tampoco quiero que nadie se infecte por mí”. “

Sabe que nada le garantiza la inmunidad: "El protocolo seguramente será espectacular pero no me garantiza al 100% que me pueda contagiar. Me ha costado mucho. Yo trabajaba en la chatarra pero el dinero no lo es todo, Prefiero comerme un bocadillo a gusto que arriesgar”.