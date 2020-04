Los futbolistas están donando parte de su sueldos para ayudar contra el coronavirus, algunos más otros menos, otros no lo dicen y hay uno que presume de no donar nada: “Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación en Lomé”, ha dicho Adebayor,

Está en Togo, donde nació y donde fue tras jugar en Paraguay. Los malos rumores dicen que fue él quien llevó el coronavirus al país africano: "Algunos piensan que fui yo el que introduje el virus en Lomé. Es muy desafortunado, pero este país es así. Pueden compararme con Drogba, pueden compararme con Eto’o, pero desafortunadamente yo soy no soy ellos. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y siempre haré lo que quiera”, insiste.