La sentida carta de Iniesta a su mujer Anna: “Lo fuerte que fuiste cuando perdimos a nuestro hijo...”

El documental “Iniesta, el héroe inesperado”, se acaba de estrenar en Rakuten TV y en él se repasa la vida del ex barcelonista y leyenda del fútbol mundial, que sigue en activo en el Vissel Kobe, tanto en lo deportivo, con testimonios de amigos y rivales como Messi, Sergio Ramos, Guardiola, Del Bosque, Van Gaal... Como en lo personal, desde la depresión que sufrió por las lesiones y la muerte de su amigo Jarque a su historia de amor con Anna, su mujer, con la que tiene cuatro hijos y junto a la que tuvo que pasar el mal trago de perder a otro. Esta es la emotiva carta que le escribió Iniesta a Anna tras ese triste suceso, como se ve en el documental:

"Querida Anna, me resulta muy difícil expresar en unas líneas todo lo que despiertas en mí. Como pareja, como mujer y como madre de nuestros hijos. Los primeros encuentros, los viajes, las reuniones familiares, el nacimiento de nuestro terremoto, nuestra boda en aquel día mágico, pero es sobre todo en las horas amargas donde me has demostrado que eres especial, Anna. Eres única, eres valiente, tienes un corazón enorme. Te doy las gracias por la entereza que siempre has tenido, por lo grande que fuiste cuando nos dieron la noticia de que habíamos perdido a nuestro hijo. No todos consiguen superar situaciones tan delicadas, Anna, y tú lo hiciste. Eso nos hizo mejores y desde entonces pienso que un ángel nos acompaña. Y es sólo el principio porque a tu lado, lo mejore está siempre por llegar”.