“Moralmente los futbolistas nos negamos a ponernos los primeros en la cola”

El defensa y capitán del Real Valladolid, Javi Moyano, tiene claro que “el tema moral debe prevalecer” y que por ello los futbolistas se niegan a ponerse “los primeros en la cola” para poder hacerse los tests del coronavirus, y advirtió que “las pautas” para que se hagan estas pruebas deben ser marcadas por las autoridades sanitarias y “no cuando decida LaLiga”.

“Este es un tema muy delicado y tiene dos perspectivas claras. Una es la profesional, en la que LaLiga, como cualquier empresa intenta proteger a sus trabajadores de alguna manera y que estén bien, y luego la moral, que es la que ahora mismo debe prevalecer”, apuntó Moyano en el programa ‘El Larguero’ de la cadena SER.

El lateral dejó claro que los futbolistas no pueden “vivir una realidad paralela a la del país” y que la decisión sobre los tests y si los futbolistas tienen que pasarlos debe tomarla, “obviamente”, el Ministerio de Sanidad. En este sentido, recalcó que no se trata de si LaLiga o una empresa privada “tenga una cantidad de tests”. “Hay tal colapso y necesidad de estas pruebas que moralmente nos negamos a ponernos los primeros en la cola”, aseveró.

“Hay que seguir esas pautas que se están marcando desde Sanidad, a las que no nos negamos, pero lo que sí pedimos es que los plazos los marquen cuando ellos crean conveniente y no cuando decida LaLiga. Para tomar una decisión de este tipo no puedes contar sólo con los jugadores de los clubes, tienes que contar prácticamente con toda la población”, prosiguió.

El futbolista blanquivioleta confirmó que en su club tienen prevista una reunión con los médicos “para este viernes”. “Lo que sé de esto es lo que leo y escucho. Mi opinión es personal, no está consensuada con la plantilla. Hay que darle prioridad a lo que realmente es importante y el futbolista no lo es”, reiteró. Para Moyano, “desde el primer momento se han marcado unas pautas muy claras”, y dejó claro que “en ningún momento nadie se ha negado a realizar su trabajo”.

“Pero existe la tendencia, casi siempre equivocada, de hacer culpable al futbolista de todo lo que pasa como con esta situación. Si te los haces te van a criticar y si no, te van a criticar también, y dentro de esta crítica asumida debes elegir la que menos te dañe”, añadió. “Desde la AFE han marcado siempre de forma muy clara que lo principal es la salud y nosotros los futbolistas lo que queremos es acabar la competición porque consideramos que es lo más justo para todos y lo ideal”, sentenció.