Bill Gates es uno de los hombres que más comprometidos está con la lucha contra el coronavirus, además de ser uno de los que la vio venir. En su blog ha publicado un extenso texto acerca de cómo se podra salir de esta situación.

“Necesitamos un tratamiento que sea efectivo en un 95 por ciento para que la gente se sienta segura en las grandes reuniones públicas. Aunque es posible que una combinación de tratamientos tenga una efectividad superior al 95 por ciento, no es probable, así que no podemos contar con ello”, asegura. “Un posible tratamiento que no se ajusta a la definición normal de un fármaco implica la recolección de sangre de los pacientes que se han recuperado de COVID-19, asegurándose de que esté libre del coronavirus y otras infecciones, y la administración de plasma a las personas que están enfermas. Los plazos de fabricación son de unos siete meses en el mejor de los casos”, insiste.

Pero “sin un tratamiento milagroso, con el que no podemos contar, la única manera de devolver el mundo a donde estaba antes de que apareciera COVID-19 es una vacuna altamente efectiva que prevenga la enfermedad", añade. “A menudo me preguntan cuándo comenzará la vacunación a gran escala. Al igual que los principales funcionarios de salud pública de los Estados Unidos, digo que es probable que sea a los 18 meses, aunque podría ser tan sólo a los nueve meses o más cerca de los dos años. Una pieza clave será la duración de la fase 3 del ensayo, que es donde se determina la seguridad y eficacia total".

Habla de la apertura: “La mayoría de los países desarrollados pasarán a la segunda fase de la epidemia en los próximos dos meses. En cierto sentido, es fácil describir esta próxima fase. Es seminormal. La gente puede salir, pero no tan a menudo, y no a lugares muy concurridos. Imaginen restaurantes que sólo sientan a la gente en una de las otras mesas, y aviones en los que todos los asientos del medio están vacíos. Las escuelas están abiertas, pero no puedes llenar un estadio con 70.000 personas”, dice, refiriéndose a los grandes deportes, como el fútbol.

Pone el ejemplo de Microsoft: “Un ejemplo de reapertura gradual es Microsoft China, que tiene aproximadamente 6.200 empleados. Hasta ahora, cerca de la mitad están llegando a trabajar. Continúan proporcionando apoyo a los empleados que quieren trabajar en casa. Insisten en que las personas con síntomas se queden en casa”.

Pide abrir las escuelas porque son prioritarias e insiste en que “los grandes eventos deportivos y de entretenimiento probablemente no lograrán el corte por mucho tiempo; el beneficio económico de la audiencia en vivo no está a la altura del riesgo de propagación de la infección”.