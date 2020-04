Así admiraba Michael Robinson a Nadal

Michael Robinson y Rafa Nadal coincidieron varias veces, como en el “Informe Robinson” que iba dedicado al tenista o cuando inauguró su academia en Manacor y el ex futbolista y comentarista fue a hacerle un reportaje. La admiración que tenía Robinson hacia Rafa la dejó clara en un comentario en la “Ser”: “Aún no tengo el adjetivo que describa quién es Rafa Nadal en el deporte. Simplemente, le admiro más que a ningún otro deportista, no digo ningún otro deportista español, digo del mundo, por lo que representa: es la deportividad hecho hombre”

Michael Robinson DEP



Algunos lo quisieron enterrar antes. Hoy ha fallecido. Era un hombre genial, otro grande a echar de menos pic.twitter.com/uAqHJTpHx6 — LordApuestas / Tenis (@LordApuestas) April 28, 2020