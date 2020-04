¿Cómo es la bola Bridgestone con la que juega Tiger Woods?

A través de dos de los responsables de proyectos de Bridgestone Golf, el PGA Tour ha desvelado las claves para que Tiger Woods, figura histórica de este deporte, decidiera unirse a su proyecto y jugar con sus bolas.

Y es que un jugador del carisma y de las características de Tiger no se casa con cualquiera y si lo ha hecho con la firma Bridgestone, por algo será.

Andrew Troutner, gerente de Operaciones de I+D y Adam Rehberg, supervisor Fitting, Eventos & Partnerships de la marca, han contado a John Wunder, escritor de GolfWRX, cómo fue el proceso de elaboración, codo a codo con el norteamericano, para crear la Tour B XS 2020 que Tiger tiene en su bolsa.

GolfWRX: Guíame a través del proceso de prueba con Tiger para crear la Tour B XS.

Andrew Troutner: En la prueba inicial en su club local (The Medalist) en Florida, llevamos ocho bolas diferentes que creíamos que estarían en las características que él busca. Tiger es tan sensible y exigente como cualquiera y la especificidad de su equipo es un testimonio de eso. Los prototipos que trajimos no estaban marcados, y no le dijimos lo que cada uno de ellos aportaba en el golpeo, ni lo quiso saber.

Adam Rehberg: De las ocho bolas que trajimos, el 99% de los golfistas no verían ninguna diferencia entre ellas, pero él es Tiger. Algunas tenían diferencias centrales, hoyuelos, cubierta, etc. Solo una de las bolas que trajimos en esa ronda de pruebas tenía nuestra cubierta Reactiv. Inmediatamente respondió al sonido del golpeo y se dio cuenta.

Todo el proceso tomó alrededor de tres sesiones completas en el transcurso de muchos meses. Comenzamos con ocho bolas. Para la segunda sesión, quedaron cuatro, y en la final, tuvimos cinco que estaban muy cerca en cuanto a prestaciones. El B XS que todos vemos ahora fue el ganador de esa tercera sesión.

GolfWRX: Tiger sigue siendo un jugador de la "vieja escuela" en lo que respecta a su equipo. ¿Dónde entra eso en juego cuando está desarrollando una pelota de golf?

Andrew Troutner: Cuando estábamos probando, Tiger hizo un comentario sobre el jugador moderno que ama las cuñas y los hierros cortos para volar más. Tiger, por el contrario, prioriza las sensaciones y el control y como puedes ver, se está convirtiendo en una preferencia para la mayoría de los mejores jugadores del mundo. Donde va Tiger, también van todos los demás.

GolfWRX: Además de girar, sonar y sentir, ¿qué más estaba buscando?

Adam Rehberg: Lo bueno de Tiger es que sus prioridades comienzan alrededor del green y trabaja desde allí. Si no puedes pasar de 100 yardas, no puedes avanzar. Quería obtener algunas yardas adicionales si podía. Él ya es un jugador de baja rotación (2,100-2,300 RPM), por lo que tuvimos que ser conscientes de no interrumpir eso y ese es el desafío: tenemos que construir la pelota de golf que gira más alto en el TOUR y tratar de encontrar a Tiger una que le dé algunas yardas extra, sin eliminar el giro.

Ganar distancia se ve un poco diferente para Tiger, no todo es velocidad de la pelota y distancia. Es capaz de golpear a objetivos específicos en ciertas condiciones y hacer que la pelota avance más. Tenga en cuenta que su juego de hierro está tan marcado y lo ha estado durante años que sabe exactamente dónde hay que ejecutar los golpes en ciertos greenes año tras año.