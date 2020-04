El aplauso de Pepe Reina a un zasca a Podemos y Monedero

Pepe Reina no mira con buenos ojos a Podemos y no los disimulo. No sólo dio un like a una diatriba de Abascal, de Vox, contra Pablo Iglesias, sino que también aplaudió con otro like un zasca a Juan Carlos Monedero.

Éste escribió: “Cuándo antes, ante una amenaza terrible, en vez de unirnos se ha alimentado el enfrentamiento, dinamitada la fraternidad de los balcones con cacerolas, se ha primado el rédito político atacando al Estado o al gobierno. Hay una España que hiela el corazón con su odio y su ceguera”. Y un tuitero le contestó recordándole alguna de las cacerolazos que ha promocionado Podemos.