El motivo de que Pau Gasol aparezca como Anacleto al hablar con los Reyes

Los Reyes Felipe y Letizia, el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) -que incluye a 140 empresas con una cifra de negocio que equivale al 35 por ciento del PIB español-, la Secretaría de Estado de España Global y una serie de embajadores honorarios de la Marca España mantuvieron ayer una serie de videoconferencias para analizar el impacto de la pandemia de Covid-19 en la imagen de España y sumar esfuerzos para recuperar la confianza internacional, han informado fuentes de Zarzuela.

Se trata de una iniciativa del FMRE para movilizar a las administraciones públicas, al sector privado y a la sociedad civil, en estrecho contacto con la Jefatura del Estado. Y, dentro de la sociedad civil, a grandes referentes como Valentín Fuster, María Blasco, Pedro L. Alonso, Antonio Banderas, Edurne Pasabán, Isabel Coixet, Pau Gasol, Rafael Nadal y Fernando Alonso. Todos ellos, que son embajadores honorarios de la Marca España, han compartido con los Reyes su visión sobre el impacto de COVID19 en sus respectivas actividades.

