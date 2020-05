Bale: “Me interesaría la Liga estadounidense”

Bale ha explicado un poco sus planes de futuro en una entrevista: “MLS? Es una liga que esta subiendo y continua con su crecimiento, muchos jugadores quieren venir a la MLS en estos momentos, definitivamente es algo que me interesaría, me encanta ir a Los Angeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando estoy allí”, dice The Hat Trick, de Charlie Stillitano, el jefe de la International Champions Cup.

Habla de todo el futbolista de Gales. Durante el confinamiento cuenta lo que hace: "orro en el gimnasio, hago todo lo que puedo, me mantengo ocupado... También están los niños, habitualmente jugamos cada dos o tres días, en casa y fuera... es bueno tener tiempo con ellos”.

Y el incidente de la bandera: “i la bandera unas semanas antes, había fotos online. Y dijeron que si nos clasificábamos la sacarían para celebrarlo con ella. Lo celebramos todos como equipo pero yo no la cogí. La gente lo puede ver como quiera pero yo celebraba que mi país se había clasificado y me reía por eso”.

Y de sus mejores goles. En Mestalla “Esa primera victoria nos dio confianza para lo que vino después. Recuerdo que Cristiano estaba lesionado y jugué arriba con Benzema, intenté disfrutar del partido, era un partido especial contra el Barcelona”. Y en Kiev, la chilena: “Recuerdo la bola viniendo, reaccionas así, ves el balón caer a la red, se hace el silencio en el estadio... Es un gran recuerdo, no tuve mucho tiempo de pensarlo. Marcelo sabía que si ponía el balón al área íbamos a intentar rematarlo, todos celebramos el gol”.

Y cuenta que una vez jugó al golf con Luka Modric: “Es el peor jugador de golf que he visto. No se sabía colocar, le pegaba al suelo, no le daba a la bola... Creo que le dio a una bola de 20. Al día siguiente me vio y me dijo “Mi espalda”.”