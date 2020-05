El día que Michael Jordan cambió la historia... de las “zapas”

Luka Doncic presentó en Instagram la semana pasada sus primeras zapatillas personalizadas por Nike. Son las Air Jordan I Mid Mindfulness, cuestan 115 euros y no son unas “zapas” de juego. Están pensadas como una prenda de calle, para que Doncic las vista antes de los partidos y llegue con ellas a los pabellones. La historia de esas zapatillas nace en 1984 cuando Nike contacta con Michael Jordan. Después de los Juegos de Los Ángeles, donde Jordan calzaba unas Converse, la compañía contactó con él. Su madre, Deloris Jordan, y su agente, David Falk, le convencieron para negociar. Firmó un contrato por cinco años, a razón de 250.000 dólares anuales, un disparate para la época. Jordan, que en su carrera como jugador no alcanzó un total de 100 millones de dólares en salarios -lo que gana un buen jugador de la Liga a día de hoy en cuatro o cinco temporadas- se convirtió muy pronto en multimillonario.

En los ochenta, la NBA era territorio de Converse. Nike era una compañía dedicada casi exclusivamente al atletismo. La marca de la estrella tenía a los grandes referentes de la Liga. Magic Johnson, Larry Bird, Julius Erving... todos calzaban Converse. Jordan, después de ganar el oro olímpico, quería entrar en ese grupo. “Me dijeron que ya tenían muchos grandes jugadores y que no me podían poner por encima de ellos o a su altura”, narra Jordan en The Last Dance. La alternativa a Converse era Adidas, pero la marca alemana estaba en otra guerra y el contrato era bastante más rácano de lo que Jordan esperaba. Su agente, David Falk, se puso en contacto con sus padres para convencerles de que Michael debía hablar con Nike. “Mi madre me dijo, ‘vas a ir y los vas a escuchar. Puede que no te guste, pero vas a ir a escuchar lo que tienen que decirte’. Ella fue la que hizo que me montase en el avión”, afirma Jordan. Lo que hizo diferente la negociación fue que David Falk buscaba algo nunca visto en la NBA. Quería tener una línea de zapatillas con el nombre de “Air” Jordan. Dicho y hecho. El objetivo de la compañía es que las Air Jordan hubiesen reportado un beneficio de tres millones de dólares en el cuarto año del acuerdo. No había terminado la temporada 1984/85 y los beneficios superaban los 125 millones de dólares. La compañía facturó el año pasado más de 3.000 millones. Jordan gana en publicidad más que cualquier jugador en activo. Y Luka Doncic ya tiene su propia marca de zapatillas.