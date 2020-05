Fernando Alonso detalla cómo se sintió sobre una MotoGP

Fernando Alonso sigue presente en las redes. El bicampeón del mundo concedió una entrevista en la cuenta oficial de las 24 Horas de Le Mans en Instagram en la que ha contado cómo se sintió pilotando una MotoGP. El asturiano no se cortó al confesar que pasó algo de miedo subido sobre la herramienta de trabajo de Marc Márquez. “He probado dos veces la MotoGP, en 2015 y 2016 en Motegi, al final del año en un evento de Honda con todos sus pilotos. Márquez pilotó el Super GT y yo la MotoGP. En 2016, la segunda vez, traté de apretar más, pero la MotoGP es muy rápida, da miedo. La primera vez, Marquez me marcaba la línea y me decía los trucos. En un punto de la recta cuando levanté la cabeza el aire casi me tira, así que no lo volví a hacer”.

Aquella experiencia en el circuito nipón es uno de los argumentos más que tienen a Alonso enamorado de Japón. Es un país que le entusiasma: "El país que siempre me ha impresionado más es Japón, la gente es muy educada, muy leal. Los mecánicos de Toyota me decían que desde la universidad muchos de ellos querían trabajar en Toyota y que lo harían toda su vida. Les preguntaba si consideraría otra oferta y me decían que no, que son leales a la compañía. Creo que eso no sería posible en nuestros países. Aquí al menos una oferta así se consideraría. Me gusta ese carácter”.

Fernando también habló del futuro más inmediato, de cómo afrontará el mundo del motor en general la realidad después de la pandemia y no ve grandes cambios. “No creo que haya grandes cambios, hay cosas con las que tendrá que haber más cuidado, como los presupuestos en la Fórmula Uno. Pero las grandes categorías están bien como están, quizá las pequeñas deban reunirse en una. Y quizá en eso tenga que trabajar el automovilismo, en fusiones”, afirmó