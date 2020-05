El Nadal más personal y su reflexión más profunda sobre el tenis

Nadal está siendo muy activo durante este confinamiento. Ha dado varias entrevistas a los medios en los que ha hablado del tenis, del tiempo que pasa en casa y en La Voz de Galicia, ha reflexionado con más profundidad de su carrera y de su vida.

“Yo hago mi carrera y no vivo preocupado por el de al lado. Uno debe estar satisfecho con lo que uno hace y es lo que estoy haciendo durante mi carrera. Ya una vez acabemos, si Roger o Novak tienen más grandes que yo, eso no cambiará mi felicidad el día de mañana”, dice. Y añade:

“Para mí, más allá de los títulos, lo más importante son las relaciones personales. Porque la carrera pasa, pero las relaciones quedan. De nada importa tener 30 Grand Slams si uno no tiene amigos. No será feliz así. Es mejor no tener títulos pero ir a trabajar cada día, con tu sueldo modesto y tener buenos amigos. Eso te da más felicidad que todo el dinero que puedas tener”.