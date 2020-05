“Estás mejor calladito", nuevo mensaje a Schuster por la final de Copa y el himno

Yuri Berchiche y Alex Remiro se han sumado, a través de las redes sociales, a las críticas irónicas de Ibai Gómez a Bernd Schuster por las palabras del técnico alemán en las que se mostraba partidario de que no se juegue, y menos con público en las gradas, la final de la Copa del Rey porque los equipos que la disputan son el Athletic Club y la Real Sociedad.

"Estás mejor calladito, @bernd8schuster. Gracias", le dice a Schuster Yuri, futbolista guipuzcoano del Athletic y exjugador de la Real.

Para Remiro, meta de la Real criado en la cantera de Lezama, "alguno tiene que pasar el test, pero no el del COVID-19 precisamente...".

El portero navarro recuerda al técnico alemán que las de la Real y el Athletic son "dos aficiones y ambiente siempre ejemplares".

En declaraciones al programa 'El Transistor' de Onda Cero, Schuster aseguró no entender que se juegue la final: "si digo la verdad, no lo entiendo. Primero no se debe jugar esa final por los dos que están ahí, eso es mi opinión personal".

"No se debería jugar esa final este año, pero bueno que la jueguen pero por lo menos sin público. Yo con público no lo entiendo", añadió, confesando también "no" tener "mucha simpatía a estos dos equipos" y muy crítico con los pitidos al himno en las finales de Copa: "eso para mí es imperdonable".

El primero en responderle fue Ibai Gómez, quien apuntó, irónico, que, ante tales opiniones, "a partir de ahora se contratará un 'experto' alemán para decidir quién juega la final de Copa".

“¡Atención! ¡Última hora! A partir de ahora se contratará un ‘experto’ alemán para decidir quién juega la final de Copa. ¡A ver si hay suerte!.¡En boca cerrada no entran moscas!. ¿No hay mascarillas con cerrojo labial? ¡Una por allí!. ¡Mamita querida, Schuster. Vaya tela!”, comenta el delantero del Athletic. EFE