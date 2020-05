Ángel Torres: “No tiene sentido que a un futbolista de 150 millones tengan que pagarle la Seguridad Social los españoles”

Ángel Torres (Recas, Toledo, 1952) se ha convertido en el Robin Hood de los presidentes de LaLiga. Mientras otros clubes más poderosos se han acogido a los Planes de Regulación Temporal de Empleo y a bajadas de sueldo, el Getafe ha mantenido los salarios y acaba de anunciar que sus abonados no tendrán que pagar por los 19 partidos de la próxima Liga.

–¿Cómo consigue cuadrar los números?

–El Getafe es un equipo distinto a todos. Somos una empresa privada y nos tenemos que valer por nosotros mismos y nuestros medios. Los demás también tendrán sus razones y la Ley les protege. Otra cosa es que, según mi opinión, no sea ético. Yo no fui a concurso de acreedores hace cuatro o cinco años, cuando fueron el 80 por ciento de los clubes. De momento estamos sobreviviendo solos.

–Y sus abonados no pagarán el curso que viene...

–Ahora que nadie sabe cuándo se va a poder jugar a puerta abierta, ¿para qué vas a cobrar a la gente? ¿Para tener que devolverlo después? Es mejor no cobrarlo, me parece a mí.

–¿Cuándo se va a poder volver a jugar con público?

–Este año no. Va a depender del virus. Según todos los cálculos de los expertos, mínimo enero y máximo más allá de marzo, o igual toda la temporada próxima, no se sabe. Ojalá pudiésemos en septiembre abrir las puertas. Eso que se llevarían nuestros abonados.

–¿Sentía que tenía que compensar a la gente?

–No es un problema de compensar. No habíamos terminado la temporada cuando se paró todo y la gente no tiene la culpa. Getafe es una ciudad que ha estado bastante afectada, gente mayor, muchos niños y hemos considerado que el club este año podía hacer un esfuerzo y echar una mano a la afición. Pensamos que era una buena idea que los que llevan muchos años pagando y sacrificándose sólo tengan que abonar la temporada que viene la Copa del Rey y Europa, si entramos en ella. Los nuevos sí tendrían que pagar el abono, claro.

–Se está convirtiendo en un héroe de la pandemia...

–Lo que te puede traer esto son problemas, porque hay gente que ve el fútbol de otra manera. Yo creo que es mejor pelear y defender a los abonados de todos los clubes y no cobrarles. A pesar de que nos hayan quitado doscientos millones los próximos cuatro años entre Las Rozas (Federación), el CSD y otras cosas. El dinero del fútbol tiene que ir para la gente del fútbol. Y esos son los aficionados, que pagan, sufren y padecen.

–Parece que sólo interesa la televisión.

–Lo que interesa es que se pase esta epidemia, que se arregle y sobre todo jugar, porque si no, vamos a necesitar ayuda, porque nos queda un veinticinco por ciento de cobrar de las televisiones, que si completamos la Liga lo vamos a recibir sin problema. Y luego está el año que viene, que si no hay patrocinadores, no hay bares, ni abonados ni taquillas la rebaja de los presupuestos va a tener que ser grandísima. De un treinta o un cuarenta por ciento.

–¿Es verdad que bajará el precio de los jugadores?

–No va a haber mercado. Los equipos que se han ido al ERTE y no pueden pagar, difícilmente van a poder fichar. Hombre, el que venda y tenga margen, sí. LaLiga no te va poder reconocer en el presupuesto las taquillas ni los abonos si no está la gente acudiendo a los estadios. Los presupuestos nos los van a reducir a todos.

–¿Ve factible poder acabar el campeonato?

–Después de los test, que han salido muy poquitos afectados y ninguno de gravedad, yo creo que en un mes estamos jugando. Esperemos que cuanto antes mejor. Lo que tiene que hacer LaLiga es darnos fechas antes de que llegue más calor. Los jugadores han venido bien, han estado entrenando en casa y ahora con una semana de tanteo y tres a tope, es suficiente. Entre el 12 y el 20 de junio se puede jugar. Para acabar a finales de julio y retomar las competiciones europeas.

–¿Cree que Europa se va a poder completar también o es más complicado?

–Sí, Europa ya tiene fecha de las finales. La Liga Europa, el 26 de agosto en Polonia, y la Champions, el 29 en Estambul. Nosotros jugaríamos el 2 o 3 de agosto en Milán y el 7 aquí contra el Inter.

–¿Le ilusiona la Liga Europa?

–Lo primero que hay que ver es cómo viene el equipo, si seguimos en la misma línea, y clasificarnos para Europa otra vez en la Liga. Después, si puede ser, en agosto con el calor intentar eliminar al Inter, que no será fácil. Y tampoco para ellos, porque si suspenden el torneo allí estarán más descansados, pero no es lo mismo sólo entrenar que jugar.

–¿Va a concentrar a sus futbolistas?

–No es obligatorio, lo que dice el protocolo es que lo aconseja. Yo, particularmente, les concentraría una semana antes de empezar a jugar. Pero es una opinión mía. Encerrarlos treinta o cuarenta días después de todo este confinamiento es de locos. Una vez que cojan la forma y queden seis días para jugar, concentrarlos en unas buenas instalaciones sería ideal. La mayoría de los equipos no se van a concentrar. Si empieza la Liga la primera quincena de junio nadie lo hará, porque ya venimos de una cuarentena muy grande.

–¿Cómo hace el Getafe para no tener que bajar sueldos?

–Nosotros manejamos presupuestos dentro de lo que podemos. Ojo, que al Getafe no le sobra el dinero, las estamos pasando canutas, pero si hay que endeudarse algo, pues se hace, porque ahora es posible con los contratos de televisión y la opción de vender jugadores. Lo que no tiene sentido es que a un futbolista que ha costado 150 millones tengamos que pagarle entre todos los españoles la Seguridad Social. Veremos las cuentas de todos los equipos. El que dé pérdidas no va a poder fichar. Si no, sería un cachondeo. Que uno que se ha aprovechado ahora venga a quitarme futbolistas.