Jair Bolsonaro, máximo dirigente de Brasil quiere que los futbolistas vuelvan ya a jugar, pese a que el coronavirus no está controlado :“Hay muchas personas en el fútbol que son favorables a un retorno porque el desempleo está tocando las puertas de los clubes”, aseguró. “Los futbolistas, si están infectados con el virus, tienen una posibilidad infinitamente pequeña de morir. Eso se debe a su estado físico, porque son atletas", asegura el periódico The Guardian

Eso ha hecho que históricos futbolistas brasileños hayan saltado contra Bolsonaro. "Es un irresponsable, aseguró Raí, ahora director deportivo del Sao Pauolo. Dice que el presidente ha ignorado las directrices de la OMS, continúa The Guardian, y pide su dimisión.

Bolsonaro tiene sus partidarios dentro del juego. Caio Ribeiro, un ex jugador de São Paulo y Brasil que ahora trabaja como comentarista, defendió al presidente y dijo que “no le gustaba el discurso de Raí” porque hablaba “muy poco sobre deportes y hablaba mucho sobre política”. “Tiene que hablar de deportes”, dijo Ribeiro. “Cuando habla de renuncia, hospitales públicos y todo eso, me parece que tiene connotaciones políticas en relación con sus preferencias”. La sugerencia de Ribeiro de que los futbolistas no hablen de política provocó un debate, con Walter Casagrande, un experto muy respetado que jugó junto a Sócrates, el hermano mayor de Raí, y que le defendió “Creo lo mismo que Raí”, dijo Casagrande en una apasionada publicación de Instagram. “Estoy en contra del regreso del fútbol en este momento. Todos los días aumenta el número de muertos en el país. Es absurdo pensar en esto. “En una democracia, todos pueden y deben expresar sus opiniones, sobre cada tema, independientemente de su profesión. Nadie puede desear censurar el discurso de otros y determinar de qué tema pueden hablar. La gente en el fútbol está muy presionada por su falta de participación y opinión. Raí es uno de los pocos que ha tomado una posición. ¡Felicidades, Raí!”, escribió.

Raí respondió a Ribeiro diciendo: “Antes que nada en la vida, somos ciudadanos. Estoy radicalmente a favor de la libre manifestación de ideas. Aunque no soy una persona controvertida, estoy atento a la política y la realidad social. Cuando percibo grandes injusticias o acciones que pueden masacrar a los desafortunados [en la sociedad], la indignación crece y me manifiesto con más fuerza ". Raí dice Sócrates, el mítico futbolista brasileño "seguramente también se indignaría y se rebelara. ¡La forma en que reaccionaría!, ha escrito.

Mauro Silva, quien ganó la Copa Mundial junto a Raí en 1994 y ahora es vicepresidente de la federación de fútbol del estado de São Paulo, está respaldando a su antiguo compañero de equipo. Silva dice que la federación ha decidido “por unanimidad” que el fútbol solo debe regresar una vez que las autoridades estatales lo permitan. “El tribunal federal supremo decidió que los estados y municipios tienen la autonomía para definir medidas de aislamiento. Así es como estamos trabajando en la federación”, dijo. También ofreció su propio apoyo personal a Raí, diciendo: “Todos tienen derecho a hablar sobre lo que quieran”.