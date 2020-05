Pablo Tebas está al mando de la investigación contar el coronavirus en la Universidad de Pensilvania. Además es el hermano de Tebal, el jefe de LaLiga. Ha pasado por la SER para hablar de una posible vacuna.“Hay cierto grado de urgencia pero no es una competición. No habrá un ganador de la carrera de vacunas. No hay nadie que pueda generar miles de millones de vacunas. Habría que vacunar a miles de millones para generar la inmunidad de grupo y nadie puede fabricarlas solo ahora”, aseguró. Por ahora, “estamos en estudio de fase 1 para diferentes vacunas contra el coronavirus”,

Ha contado el problema del coronavirus. “Este es increíblemente infeccioso. No mata como mata el MERS, que tiene una letalidad más alta, pero se transmite menos. Sucede con otros virus con casos con menos síntomas. Probablemente, tienen síntomas serios uno de cada diez o de cada cinco. Uno mira los datos de seroprevalencia y hablan de 5% de contagiados. De esos, solo uno de cada cinco tienen síntomas”.

Y ha pedido precaución en la vuelta a la normalidad: “La desescalada hay que hacerla con cuidado. La proporción de gente que es susceptible al virus es todavía muy grande. La curva se ha aplanado por el confinamiento y el distanciamiento social...La situación está mejor pero si vuelve sin cuidado a la situación anterior, puede volver a darse la epidemia. Que haya una segunda ola e incluso una tercera hasta que se cree la inmunidad de grupo”, afirma.

Trabaja ya en una vacuna: "Probablemente, no estará lista para la distribución general en otoño. Luego el estudio pasará a fase 3, donde se pondrán a miles de personas”, predice.