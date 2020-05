¿Cómo viven los entrenadores y monitores de pádel el parón por el COVID-19?

Manu Martín es entrenador profesional de pádel pero también imparte clases a jugadores amateurs y actualmente, como muchos otros monitores, su actividad está parada, algo que le influye a nivel económico, en su caso doblemente.

Esta situación, en la que no pueden dar clases ni entrenar a sus jugadores, está suponiendo un gran castigo a sus ingresos y a los de muchos compañeros de profesión, además de a los clubes, y Manu ha querido dejar clara su postura en este vídeo que ha subido a su canal de Youtube 'Mejora tu Pádel'.

''No podemos entrenar a los profesionales hasta que no lleguemos a la Fase 1, y entonces, únicamente podremos hacerlo con un jugador y mucha distancia, pero en cambio sí me puedo ir a un bar a tomarme una cerveza, o por ejemplo, mi madre ha estado toda la cuarentena trabajando y viajando en transporte público, y me comentaba que la distancia de seguridad apenas se guardaba, y no lo entiendo''.

Os dejamos con su vídeo y sus conclusiones que, desde luego, son el sentir general de muchos monitores.