Diego García ha regresado a su rutina de entrenamientos. El mejor marchador español del momento se tomó el confinamiento con calma después del aplazamiento de los Juegos de Tokio y en su vuelta a la actividad se ha mostrado tan activo como de costumbre en las redes sociales. El subcampeón de Europa de 20 kilómetros marcha ha lanzado un tuit en el que lanza un guiño irónico a su doble, el actor porno español Ángel Muñoz, más conocido en el cine de adultos como “Jordi, el niño Polla”. Diego habla de las “consecuencias del distanciamiento social" que está sufriendo su “doble”, uno de los actores porno más prestigiosos del mundo. “Hoy me siento afortunado porque vuelvo a mi rutina de entrenamientos, pero sé que no todos tienen esa suerte. No dejo de pensar en gente como mi doble @jodiporn, que estará sufriendo las consecuencias del distanciamiento social como nadie. Ánimo, hermano”, ha tuiteado Diego en su regreso a los entrenamientos.

