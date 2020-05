La pena infinita de los padres de José Antonio Reyes: su madre ha perdido 40 kilos

Movistar estrenó este miércoles el segundo capítulo de “El fútbol según Raúl”, titulado Eurosevilla, dolor y gloria. El documental se centra en la mezcla de alegrías y tristezas que ha vivido el club hispalense con los títulos de Liga Europa y las pérdidas de Antonio Puerta y José Antonio Reyes. En los últimos minutos, Raúl Ruiz va a casa de los padres del futbolista fallecido en accidente de tráfico y muestra la pena infinita que se vive allí con el recuerdo del jugador.

Su padre, Curro, reconoce que no han vuelto a ver un partido de fútbol desde que murió su hijo y que su mujer ya ha perdido 40 kilos y no es capaz casi ni salir de casa. “Mi día a día es ir de aquí al cementerio”, le reconoce a Raúl Ruiz. Los padres de Reyes admiten en el documental de Movistar que no han sido capaces de ver un partido de fútbol desde que perdieron a su hijo y mucho menos el derbi sevillano entre Betis y Sevilla, “porque es el día en el que más recuerdos” les asaltan.