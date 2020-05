Alfonso Reyes vuelve a la carga contra Pedro Sánchez y su “realidad paralela”

En plena fase de desescalada, el Gobierno ha promovido el hashtag #salimosmasfuertes. En el último tuit, Pedro Sánchez escribe: “Lo estamos consiguiendo. Gracias al esfuerzo y responsabilidad de todas y todos hemos llegado hasta aquí. Sois vosotros los que habéis hecho retroceder al virus”. Alfonso Reyes, ex jugador, actual presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales y azote en redes sociales del Gobierno durante la pandemia, después de haber superado el coronavirus, había escrito hace dos días: “Vamos a salir más fuertes de esta situación.” No, vamos a salir más débiles, mucho más, con decenas de miles de compatriotas que han fallecido a causa del hideputa. Y así no se puede salir más fuerte". Y ahora, en su última publicación, ha insistido en esa idea: “#salimosmasfuertes Alguien vive en una realidad paralela”.