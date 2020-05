Hay varias marcas en el mercado que apuestan por el valor de que sus productos sean 'made in Spain', fabricados en nuestro país, España, lo que de cara a los clientes finales les otorga quizá un punto extra de confianza.

Una de ellas es Cartri, cuyo CEO y fundador, Antonio Martins ha emitido una carta abierta con el título 'El verdadero valor del Fabricado en España', en la cual pretende poner en valor la apuesta por fabricar todos los modelos de palas que forman parte de su colección en tierras españolas.

Este es el texto elaborado por Antonio Martins, que conviene leer con atención:

"Buenos días a todos:

Como no puede ser de otra manera, me gustaría comenzar este mensaje enviando un fuerte abrazo y todo el apoyo del Team Cartri a las numerosas familias que han tenido que vivir en primera persona las consecuencias del COVID-19. Nadie se lo esperaba. Nos ha tocado enfrentarnos a una enfermedad desconocida pero hemos dado un paso al frente y nos hemos vuelto a demostrar que, juntos, podemos superar cualquier reto o dificultad que se nos ponga en el camino.

Poco a poco, iremos recuperando la 'normalidad' aunque todos sabemos que las cosas ya no serán exactamente como eran antes de iniciarse el confinamiento... Y es que nuestro orden de prioridades habrá cambiado, todos seremos más conscientes de la importancia de cuidar a los demás y de cuidarnos a nosotros mismos... ¡¡Y comenzaremos a valorar de otra manera las cosas que realmente merecen la pena!!

El verdadero sentido del abrazo de un amigo, de un familiar... El 'precio impagable' de un rato de charla o de compartir unas risas... La magia de disfrutar de esos pequeños detalles que igual antes no apreciábamos pero que ahora suponen tanto para nosotros como, por ejemplo, un partido de pádel y una cerveza justo después con nuestro compañero y con los 'rivales'.

Seguimos avanzando. Los practicantes de este este maravilloso deporte hemos estado más unidos que nunca y hemos ido logrando que, pasito a pasito, el pádel vuelva a estar presente en nuestras vidas. Habrá que ser muy responsable, habrá que cumplir con todos los protocolos establecidos pero, si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, la pala volverá a ser una de nuestras compañeras inseparables.

Hace ya casi 5 años que llegamos al mercado. Desde nuestros primeros pasos, en Cartri quisimos ser una marca diferente y, pese a que muchos dudaron de nuestros planteamientos, no sólo no hemos parado de crecer sino que, además, nos hemos convertido en un modelo a seguir y a imitar en muchos sentidos.

Para mí, es un motivo de gran orgullo el hecho de que nuestra firma forme parte del tejido empresarial de este país... Y es que desde que comenzamos nuestra aventura tuvimos muy claro que todas y cada una de nuestras palas iban a ser 'Made in Spain', sin recurrir a otros mercados pese al ahorre en costes que eso supondría. La calidad, el apoyo a la producción local o el impulso a la industria española son pilares innegociables para Cartri y, por eso, nuestra apuesta por el '100 % fabricado en España' encierra un mayor valor y significado.

Somos conscientes de que nos esperan meses de muchos cambios, meses en los que será muy importante que entre todos reactivemos la economía. La industria nacional necesita el apoyo de todos y, desde luego, no va a faltar el de Cartri. No ha faltado hasta ahora y no lo hará en un momento tan trascendental.

Juntos somos más fuertes y La Montaña Azul del pádel vuelve con energías renovadas pero con su espíritu de seguir siendo diferente.

Antonio Martins".