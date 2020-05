“El peor año de mi carrera fue el que pasé en el Barcelona”

El argentino Gerardo, “Tata” Martino, seleccionador de México, afirmó que el año que dirigió al Barcelona, entre 2013 y 2014, fue el peor en su carrera como entrenador. “Desde el lado de los resultados no fue un mal año. Ganamos un título (la Supercopa) y jugamos una final, pero en Barcelona lo que importa es cuántos títulos ganas. Sin embargo, yo digo que fue mi peor año porque mi aporte como entrenador iniciaba y terminaba con la gestión del equipo”, manifestó en declaraciones recogidas por Efe.

Martino dijo que el Barcelona tienen una forma arraigada de jugar que intentó mejorar con la rapidez de Lionel Messi, Alexis Sánchez, Pedro y Neymar. “Hay cuestiones de que mi gestión tenía corta vida y para mí fue clave el clásico con el Real Madrid que ganamos por 2-1 en casa. El segundo gol lo hacemos corriendo al espacio y si el Barcelona corría al espacio era porque algo no terminó de cuadrar. Pero yo entendía que si algo podríamos agregarle al equipo era no negarle la posibilidad de correr”, agregó Martino. Admitió que la aportación que hizo al Barcelona no fue tomada a bien ya que al siguiente día se hablaba más de la forma de juego que la victoria.

“La velocidad iba a hacer al Barcelona más completo porque cuando hubiera lapsos de dominio del equipo rival, estaba bueno esto de retroceder y salir al espacio. Eso lo llevaron a cabo al año siguiente con Luis Enrique”, comentó el argentino.