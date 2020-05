El dramático mensaje de ayuda de un kayakista a la deriva, que no sirvió para nada

Jeremy Worthy subió a Facebook un vídeo, que era el último que subiría. Estaba en su kayak, perdido y a la deriva. Era una llamada de socorro.

“No hay vuelta atrás desde donde salí, eso está demasiado lejos”, dice:“¿Continúo o me quedo aquí?”.Se había avisado de que iba a haber fuertes vientos y se pidió a la gente que no se metiera en el agua, pero para James Worthy era demasiado tarde.

Después del vídeo los servicio de rescate le encontraron muerto.

Sus amigos le han llorado con tristeza: Siempre trato de ayudar a otros cuando más lo necesitaban. Mi amigo. Lamento su muerte", escribió uno. "Te amaremos siempre y para siempre”, escribió otro. “Lo siento mucho amigo, debería haber llamado Marine Rescue cuando te vi luchar mucho con las olas y pensé que podrías lidiar con eso”, lamentó uno más.