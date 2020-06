El hijo de Reyes juega en el Real Madrid y durante este año ha tenido varios momentos en los que se ha acordado de su padre. A la familia le está costando mucho superarlo.

El día de su muerte, le escribió un sentido mensaje: "Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá.... ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mi!😔Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá @j.a.reyes10 no pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuanto nos queríamos! Se que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar!! Te quiero papá!! ❤️👨🏻👦🏻❤️ Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo!!

También el día de su cumpleaños: “Feliz cumpleaños papá, te echo mucho de menos! Gracias a mamá y a ti por enseñarme el significado de la palabra respeto! Felices momentos que nunca olvidaré⭐Te quiero papá”

Y también el día del padre