Borja Iglesias respondió en Twitter a un aficionado que señalaba sus uñas pintadas de negro y preguntaba con mal estilo: “¿Qué cojones es esto?”. “Te lo explico yo, que no hay problema. Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia. Además, tengo que admitirte que me gustan”, dice el delantero del Betis.

Te lo explico yo, que no hay problema.

Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia.

Además tengo que admitirte que me gustan. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) June 3, 2020