Borja Iglesias ha ido a entrenar con las uñas pintadas y la foto ha sido publicada. Eso ha provocado las críticas homófobas de unos tuiteros sin límite ni respeto ni educación.

Un, presunto, aficionado del Betis se extraña mucho de esta imagen de Borja pic.twitter.com/yjEL5N4WQz — Raul Granado (@Raul_GranadoOCR) June 3, 2020

Y más de este estilo... pic.twitter.com/pDxFTRQSaX — Raul Granado (@Raul_GranadoOCR) June 3, 2020