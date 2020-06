La felicitación de Pau Gasol a Rafa Nadal acordándose de su edad

El deporte español puede presumir de que dos de sus emblemas sean amigos íntimos. Pau Gasol y Rafael Nadal son más que, posiblemente, los mejores deportistas españoles de la historia y en el cumpleaños del tenista Pau presume de ello. Seis años mayor, el de Sant Boi lanzó esta felicitación por Twitter al ganador de 19 Grand Slams: “34 años Rafa... ¡Quien los pillara amigo! No me cansaré de decirlo: es una suerte que el camino del deporte me haya regalado tu amistad. Espero que juntos podamos seguir trabajando para afrontar nuevos retos y lograr nuestras metas. ¡Felicidades, @RafaelNadal!

Pau, que en julio cumplirá 40, ha acudido a alguna de las más importantes victorias de Nadal siempre que su calendario se lo ha permitido. El tuit con el que le felicita va precisamente acompañado de una de esas imágenes. Se trata de una de las victorias de Nadal en Roland Garros y el abrazo que se dieron las dos leyendas del deporte español.