Djokovic ve “imposible” cumplir las normas que pide el US Open para poder disputarse

El tenista serbio Novak Djokovic considera que es “imposible” de cumplir el protocolo “extremo” con el que está trabajando el US Open para que se pueda celebrar en Nueva York el ‘Grand Slam’, un futuro aún incierto para el que todavía no hay nada oficial. “Hablé con directivos del tenis justo ayer, discutimos sobre la reanudación de la temporada, pero sobre todo sobre el US Open. Está todavía en el aire, pero las normas que han transmitido si se llega a jugar son extremas”, dijo este sábado en Prva TV, declaraciones recogidas por Europa Press.

El número uno del mundo y presidente del Consejo de tenistas dio algunos detalles de esas medidas del ‘Grande’ estadounidense, que planea seguir con su programa y comenzar el 31 de agosto. El 15 de junio se espera una decisión de la organización. “No puedo decir mucho, pero por ejemplo no tendremos acceso a Manhattan, tendremos que dormir en un hotel del aeropuerto, hacernos test dos y tres veces a la semana y solo entrar con una persona en el recinto, lo cual es simplemente imposible”, apuntó.

El circuito de tenis se encuentra detenido desde principios de marzo en Indian Wells por la pandemia de coronavirus, y planea su vuelta para agosto, a la espera de un anuncio oficial y de conocer si habrá calendario previo al US Open.