Real Madrid: ¿Dónde estabas tú a la edad de Vinicius?

Todos los que sonríen con cierta condescendencia cuando Vinicius falla en el remate después de una gran jugada deberían hacer un ejercicio de memoria. ¿Dónde estaba yo con diecinueve años? Seguramente empezando el segundo año de universidad, soportando la responsabilidad de si saltarme o no la clase de Teoría de la Comunicación, porque total, en la cafetería hay más ambiente y el examen al final del cuatrimestre es tipo test y mal se me tiene que dar. Pues Vinicius que, vaya por delante para los susceptibles de Twitter, sé que no está picando en la mina, se plantó en el Real Madrid con dieciocho añitos y no se arrugó nunca en una temporada complicadísima. Solari le colocó el equipo sobre sus hombros y el chico pisó la pelota y regateó al que se pusiera por delante. Como si en lugar de ser un «rookie» llevase en el Bernabéu más años que el capitán. Por eso y porque siempre pasan cosas cuando él acelera, al madridismo le ha entrado por el ojo derecho y el flechazo es mutuo.

Emilio Butragueño, que deslumbró tan joven que tuvo que ir con su padre a la primera entrevista en televisión tras debutar en Cádiz, alucina con el aplomo del brasileño ante 80.000 personas. ¿Que debe mejorar en el asunto de la puntería? Pues sí. ¿Que tiempo tiene? También. Y cuidado con los memes, que se vuelven en contra con mucha facilidad. En el Real Madrid lo ven como una apuesta a largo plazo, pero creen que se puede disfrutar de él desde ya, porque al talento no se le pueden poner fases como a la desescalada. Su mayor virtud es la capacidad para ilusionar, un don en estos tiempos de dudas.