Lío en el Barça: Semedo se salta el protocolo por el coronavirus y acude a un cumpleaños con 20 personas

Hay lío en el Barcelona. El pasado lunes, cuando apenas quedaban cinco días para el estreno del líder en LaLiga en Mallorca, en el reinicio de la competición, Nelson Semedo incumplió varias normas generales y particulares del club y de LaLiga a causa del coronavirus. como ha desvelado “Deportes Cuatro”. El lateral fue a un restaurante de Castelldefels al cumpleaños de su amigo Juan Castaño, al que al menos acudieron 20 personas, cuando en la fase 2, que es donde se encuentra Barcelona ahora, no pueden superar las 15 personas. Además, no había ni separación ni mascarillas... Aparte de las normas de sanidad, el portugués se saltó las del club y LaLiga, que recomiendan no tener contacto con personas fuera del domicio, o minimizarlo, para que los test tengan sentido.

🚨⚽ NOTICIA #DEPORTESCUATRO



🔵🔴 Semedo se saltó este lunes el protocolo de desescalada con un cumpleaños con 20 personas en Barcelona



📌 El Barça no tenía ningún conocimiento de los hechoshttps://t.co/l9F5jp9fjD — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) June 10, 2020