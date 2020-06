Semedo, apartado en el Barça tras saltarse las normas e ir a una fiesta con 20 personas

La indisciplina de Nelson Semedo ha agitado las aguas del Barcelona a pocos días de que se reanude la Liga, de la que es líder, a falta de las once jornadas que quedaron congeladas por el coronavirus. El lateral portugués acudió el lunes a una fiesta de cumpleaños incumpliendo varias normas tanto de Sanidad como de LaLiga. Por un lado, no podía haber más de 15 personas, porque Barcelona está en fase 2, y había 20; no había distancia de seguridad, mascarillas... Por el otro, la Liga recomendaba a los jugadores no juntarse con personas que no fueran con las que convivían.

Ante esta situación, Semedo ha sido apartado del grupo, tal y como está establecido en el protocolo, permanecerá en cuarentena y sólo podrá volver a entrenarse cuando dé negativo en los test y se esté seguro de que no ha contraído el COVID-19. En la jornada del jueves se sometió a controles a todo el equipo. Otra cosa es la gestión que haga el club de la situación con un futbolista al que podría vender en el próximo mercado. Eso sí, para Mallorca Sergi Roberto apunta a titular en el lateral derecho.