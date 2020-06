Sergio Garcia, negativo, tras volar con Watney

Watney dejó el área de práctica y luego se retiró del torneo. Compartía la casa esta semana con su caddie, Tony Navarro, así como con el caddie de Brendon Todd. Los tres están ahora en cuarentena los próximos 10-14 días, con pruebas de seguimiento durante todo el tiempo.

Sergio García, que, voló junto a Watney el martes en un avión privado a Carolina del Sur, también se sometió este viernes a una prueba PCR su resultado fue negativo.

El sábado, después de su ronda, García dijo que se sentía mal por Watney, a quien definió como uno de los chicos más amables del circuito.

"Desafortunadamente, tenía que pasarle a él", dijo García, quien luego hizo una extraña declaración.

"Hay mucha gente que probablemente se lo merecía más que él, y él es el quien se infectó".

García continuó con más elogios para su amigo.

"Nick es increíble. Es un buen amigo. Estaba muy preocupado por mí. Me envió varios mensajes de texto. Hablé con él. Debe haberme pedido perdón probablemente 25 veces. Le dije que todo está bien."

Sergio comentó cómo un test positivo le habría impedido jugar el fin de semana fallando el corte por segunda vez consecutiva tras la reanudación de la competición.

"Después de fallar el corte la semana pasada por uno y esta semana finalmente jugar bien en la segunda ronda y estar en el medio del pelotón, si hubiera dado positivo (prueba de COVID-19), entonces no podría jugar el fin de semana y estaría muy, muy decepcionado".

"Afortunadamente para mí, estaba bien. Con suerte, Watney, no está mal, y podemos tenerlo de vuelta lo antes posible. Desafortunadamente, así es como es. Me siento fatal por ello. Pero por desgracia, es así, y todos sabíamos al venir aquí y jugar que hay una posibilidad de contagiarse de alguna manera".

“Esperamos que nadie pase por ello, pero estoy seguro de que, por desgracia, no será el primero ni el último, porque pueden pasar muchas cosas. Hay tantas incógnitas sobre este virus que no las sabemos ... creemos que sabemos mucho sobre él, pero hay muchas cosas que no sabemos. Esperemos que se recupere muy pronto y muy rápido, y podamos tenerlo de vuelta”.