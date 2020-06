Un ex futbolista gay: “Nunca pensé salir del armario mientras era jugador”

El fútbol es un lugar inhóspito para reconocer que uno es gay. Sigue siendo un deporte machista donde todo lo relacionado con el coraje, la hombría y cosa así se valoran y lo otro se denigra.

Thomas Beattie ha sido futbolista hasta hace poco. Jugó en la cantera del Hull, en Estados Unidos, Canadá y Singapur. “Nunca pensé en salir del armario mientras era jugador. Sentía que tenía que sacrificar uno de las dos partes de mi: quien soy, o el deporte que he amado toda mi vida”. ha dicho . ”Usaba el fútbol como una válvula de escape y me salvó en muchos aspectos hasta el punto en el que alcancé cierta madurez personal. Es un proceso nuevo que me va a llevar tiempo. Como atleta, nadie te ayuda a hablar algo así, es por eso que quería compartir mi historia”, explica el ex del Hull City en una entrevista.

En Instagram lo ha desvelado: “Es hora de compartir algo muy personal para mí. Es más fácil sentarse en silencio, pero el verdadero desafío es hablar y para mí es hora de vivir mi verdad y, con suerte, afectar el cambio de alguna manera. Soy un hermano, un hijo, un amigo y soy gay. Me tomó mucho tiempo aceptar quién soy y espero que sea un poco más fácil para la próxima generación. Gracias a todos los que me han apoyado a través de este proceso y el viaje por venir, les agradezco. Gracias a @espn @espnuk por la plataforma para hablar abiertamente”, ha escrito