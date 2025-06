Santos Cerdán seguirá la estrategia de Ábalos en el Supremo y negará sus vínculos con la trama Koldo

Turno para Santos Cerdán en el caso Koldo. El magistrado Leopoldo Puente le interroga este lunes por "sendos delitos" de integración en organización criminal y cohecho derivados de una presunta trama de amaños de obra pública en la que ostentaría un papel clave. El exsecretario de organización del PSOE comparece con la intención de responder por los sólidos indicios aportados por la Guardia Civil en su último atestado, pero no se prevé ninguna declaración autoinculpatoria.

Su interrogatorio se produce en plena investigación por su presunta participación en los hechos. La renuncia voluntaria a su acta como diputado y su consecuente pérdida de aforamiento, hizo que el magistrado diera luz verde a los agentes de la UCO para que rastreen su patrimonio e indaguen en sus comunicaciones.

En ese sentido destacan especialmente los correos que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautaron el pasado 20 de junio tras su visita a Ferraz. El juez ordenó al partido que permitiera el volcado y clonado de los correos corporativos del hasta ahora "numero tres" del PSOE para proceder a su análisis.

El PSOE, muy pendiente de Cerdán

Puente movió ficha tras constatar que Cerdán ofreció su correo a Koldo García para que le remitiera a dicha dirección la documental necesaria para enchufarle en el partido. Con todo, en el PSOE se vivió con gran preocupación este movimiento, ya que apenas días después de que se practicara la diligencia, el partido remitió un escrito al Tribunal Supremo en el que pidió que se aparte toda la información sensible que pudiera encontrar en estos "mails".

De hecho, le confirmó que el 12 de junio, dos días después del registro a la casa de José Luis Ábalos, el propio PSOE bloqueó la cuenta e hizo una copia de seguridad de la misma. Según indicó, Santos Cerdán actuó como representante legal del partido, por lo que podría conservar material relacionado con cualquier contratación e incluso documentación sobre la Comisión Ejecutiva Federal.

La UCO entra en Ferraz por orden del juez para clonar el correo de Santos Cerdán Rodrigo Jiménez Agencia EFE

A todo ello se añade lo que pueda preservar de su mediación con Carles Puigdemont en 2023 para desatascar la investidura de Pedro Sánchez. Cerdán asumió la interlocución directa con el líder de Junts llegándose a desplazar en varias ocasiones a Bruselas, donde reside el líder independentista tras fugarse de la Justicia en 2017. Buena muestra de la preocupación del PSOE por estas fuentes de prueba reside en el hecho de que irrumpiera en el caso Koldo para pedir el expurgo de este material pese a no estar personado en las diligencias.

Puente advirtió el pasado viernes a la formación que no puede actuar en el procedimiento porque no forma parte del mismo, pero les tranquilizó asegurando que se apartará del sumario todo aquello que no tenga que ver con la trama que se investiga. Con todo, desde Ferraz miran con lupa lo que pueda decir el exdirigente socialista, que ha confiado su defensa a Benet Salellas, exdiputado de la CUP y penalista que defendió a Jordi Cuixart en el procés.

No tirará de la manta

Aunque no se espera grandes avances de su comparecencia, el foco está puesto en su papel principal en esta presunta trama de amaños de obra pública que arrancó hace una década en Navarra. Los mensajes incautados a los investigados de la trama junto con el análisis de unos audios que atesoraba Koldo García le implican en esta supuesta organización criminal que, tras la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes, dio el salto para operar a nivel nacional.

Cerdán tratará de invalidar las grabaciones de Koldo García para arrojar dudas sobre su validez, aunque para los agentes se han convertido en elementos clave que vendrían a constatar los tratos de favor a Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR). Además, también se le preguntará por sus vínculos con Antxón Alonso, empresario de su órbita más cercana y que se adjudicó importantes obras en Navarra a través de la sociedad Servinabar.

La UCO detectó en los registros de este empresario un documento firmado por ambos y con el sello de esta pequeña empresa relativo a la compra por parte de Cerdán del 45% de la mercantil. Desde su entorno insisten en que es un mero contrato que no tuvo efecto jurídico ninguno, pero el papel (que escondía Antxón en un maletín en el trastero) contempla la transferencia de 1.350 participaciones de Servinabar a Cerdán, de las 3.000 que constituían la sociedad. Además está sellado por los juzgados de Durango.

Cerdán prevé aportar documental

La Guardia Civil advirtió en su último atestado que Servinabar se creó "ad hoc" para adjudicarse en UTE con Acciona obras del Gobierno navarro de María Chivite, siendo la primera de ellas la concesión para construir la explotación minera de potasa de Mina Muga. Pero no fue el único. La UTE también se hizo con el contrato para adecuar el pabellón deportivo Navarra Arena en Pamplona. En todos ellos cobra un papel especial Servinabar, una empresa sin apenas trabajadores que, además, giró pagos a Noran Coop (sociedad vinculada a Koldo García) y también a Fiadelso, la fundación de Ábaloos.LK

Además, los audios incautados por los agentes amarran estos supuestos vínculos. "Necesito algo de dinero jefe, porque se lo di todo a él", le trasladó Koldo, en referencia al presunto reparto de mordidas provenientes de adjudicaciones. "¿Cuánto le dimos?", preguntó Cerdán, a lo que el exasesor de Ábalos respondió: "60". En contestación, Cerdán le replicó: "Tienen que quedar allí, de allí eran 50 y 10 para ti".

Se trata de indicios que dejan en una posición muy delicada a Santos Cerdán, aunque no se prevé que admita los hechos que se le imputan. Al contrario, todo apunta a que seguirá la estela marcada por Ábalos en sede judicial y negará cualquier irregularidad.

Su defensa pidió al magistrado que diera publicidad al interrogatorio de mañana en un ejercicio, dijo, de transparencia. El juez ha cerrado la puerta a esa petición recordando que la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce el carácter reservado de las diligencias en la fase de instrucción.

En su escrito, la defensa de Cerdán anunció también que aportaría "toda la información relativa a su situación patrimonial" y que le gustaría que estuviera adherida al procedimiento antes de este lunes. Fuentes de su entorno confirman a LA RAZÓN que de momento no se ha aportado la documental, por lo que se mantiene su intención de entregarla próximamente.