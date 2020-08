La tormenta en el Barça no cesa. Desde la reunión entre Koeman y Messi hasta el comienzo de la “limpia” del entrenador holandés personalizado en Luis Suárez, son tiempos de agitación en el Camp Nou. Restan siete meses para las elecciones y uno de los que podría ser más firme aspirante a la presidencia, Joan Laporta ha lanzado varias acusaciones contra la actual junta directiva que preside Josep Maria Bartomeu. Para el ex presidente, la forma de actuar de los responsables del club le parece “impresentable y perjudica la imagen de la entidad”. Laporta va todavía más allá al asegurar que “Me hace sospechar que quieren vender a Messi, lo que sería un error histórico”.

Joan Laporta es muy posible que anuncie su candidatura en las próximas semanas. Su intención es montar un proyecto lo más consistente posible, nada que ver con el que compareció a los comicios en 2015. El presidente del Sextete confía en regresar al Camp Nou y quiere hacerlo con Messi en el club, aunque sus sensaciones no van en esa dirección.