Koldo, tras salir del ministerio: "Tengo que hacer que Santos cumpla y buscar una estrategia para joder al perro"

Koldo García se sintió engañado tras salir del ministerio de José Luis Ábalos. El que fuera asesor del dirigente socialista veía como no se cumplían las promesas que le venían manifestando desde hace años. Ni puestos en empresas públicas ni dinero. "Con lo que me da Santos puedo sobrevivir perfectamente y después joder al perro para que me dé lo que me tiene que dar, y se acabó", remarcó en una conversación con su antiguo jefe.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizaron ocho grabaciones que fueron realizadas por Koldo García. El exasesor de Ábalos se guardó las espaldas ante los posibles acontecimientos que pudiera sufrir. El volcado de sus dispositivos móviles con los audios está siendo clave para detectar las supuestas "mordidas" a cambio de la concesión de obras públicas.

Uno de los movimientos más reseñables se produjo el 23 de noviembre de 2023. Koldo y Ábalos se reunieron meses antes de la explotación de la investigación de la UCO, que se produjo en febrero de 2024. Esta cita fue grabada por el exasesor. La transcripción revela que Koldo había visto a "Santos quedarse con dinero y haber recibido efectivo de Antxon".

La conversación de Koldo donde menciona las fiestas de Santos Cerdán con el constructor clave LR

El exasesor indicó que Santos Cerdán habría hecho cosas "mucho más grave" que las cometidas por Ábalos. En ese encuentro buscaban la posible colocación en organismos públicos de personas cercanas a ambos. Koldo quería que el exdirigente socialista hablase con Puente para que le adjudicasen dos obras: una en ADIF y otra en la Dirección General de Carreteras. El destino tenían que ser empresas de confianza para que se les reportaran un beneficio económico.

"Santos está apuntado ahí, él sigue con su línea de negocio", remarcó Ábalos. "Esto es muy fácil, esto es lo que hay que hacer, para que tú lo sepas. Tengo que conseguir que Santos cumpla y mientras tanto buscar una estrategia para joder al perro", le respondía Koldo.

Koldo a Ábalos: "Llevaré tu ataúd cuando te mueras"

"Como yo tengo la situación que he tenido durante seis meses, no me he podido mover siete meses. Ahora que tengo una liberación, esperaré cuatro meses más, con lo que me da Santos puedo sobrevivir perfectamente y después joder al perro para que me dé lo que me tiene que dar, y se acabó. Y yo llevaré tu ataúd cuando te mueras", finalizó el exasesor a su antiguo jefe.

Según refleja la UCO en su informe, las expresiones utilizadas por Koldo constituyen una "presumible referencia a la posibilidad de ejercer presión con las grabaciones, realizadas hasta ese momento por él, de las conversaciones sobre contratación pública mantenidas con Ábalos y Santos". La custodia de estos audios ha terminado al final en la Justicia.

Cabe reseñar que cuando Koldo se refiere a "joder al perro" presumiblemente se refiere al empresario Víctor de Aldama. Este mote, y también "guau guau", eran algunos de los apodos que utilizaba para referirse a este hombre que también está investigado en el marco del "caso Koldo" que instruye el magistrado Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo.