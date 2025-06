Santiago Abascal revela lo que haría si llegara a gobernar España: no se olvida de Cataluña

Las declaraciones de las personas más famosas son especialmente importantes para la sociedad, y más si se trata de los políticos. Quienes ocupan cargos públicos tienen el poder de influir en leyes, políticas y decisiones que afectan directamente la vida de millones de personas. Por eso, cada palabra que pronuncien puede provocar reacciones de todo tipo. A diferencia de otros ciudadanos, sus opiniones no se perciben como meras expresiones individualistas, sino como una declaración de intenciones y un posible anticipo de lo que podrá deparar sus labores políticas en el futuro.

Santiago Abascal es una de las figuras políticas más reconocidas en toda España y, por supuesto, todo lo que diga o haga será sometido al análisis más exhaustivo posible. El líder del partido político Vox ha hablado sobre cosas de todas las tipologías, como por ejemplo de la inmigración, la religión,la UE y los aranceles de Trump, el cambio climático, la economía, el feminismo... pero en los últimos días también ha asegurado qué es lo que haría su partido en caso de que ascendiera al poder.

Santiago Abascal no se olvidará de Cataluña si llega al poder

Este tema lo ha tratado en 'Worldcast', @worldcast.oficial, un podcast español que publica episodios entre semana y que se caracteriza por ofrecer conversaciones sin cortes, sin filtros y sin guion. Cada capítulo gira en torno a un invitado o a un tema en específico. Por ejemplo, el último lo ha realizado con 'Los gemelos de Korea', pero también lo ha hecho con personajes más destacados como Antonio Gutiérrez, Bertrand Ndongo o Vito Quiles.

En cuanto a los temas que se comparten en este medio, se pueden destacar contenidos que están muy presentes en la sociedad, como por ejemplo la tecnología, la libertad de expresión, el bullying y, por supuesto, la política. El capítulo numero 194 de este podcast es el que se corresponde al de Santiago Abascal, donde se han tratado temas relacionados con el PP, la Hacienda, los problemas del acceso a la vivienda y qué ocurriría si Vox liderase el país. Las respuestas del máximo dirigente de este partido han sido concluyentes:

"No tolero que una cuadrilla de separatistas ofendan la dignidad de España"

"Es que no nos temblaría el pulso de hacer todo lo que legalmente podamos hacer", ha sido la respuesta de Abascal. Pedro Buerbaum, quien es el emprendedor que dirige los podcasts, le volvió a preguntar sobre las cuatro primeras cosas que haría si llegara al gobierno. Al principio, el presidente del partido no darle una buena contestación, ya que son muchas las prioridades que se tienen desde Vox. "Me cuesta hasta decirlo. Son tantas prioridades...", explica. No obstante, sí que ha dado una serie de pasos por los que comenzaría su legislatura.

El primero ha sido la nación, a la cual se la debe respetar. "Aquí no se tolera que una cuadrilla de separatistas puedan ofender a la dignidad de España en el Parlamento permanentemente", desarrolla. No se olvida tampoco del lenguaje, uno de los aspectos más polémicos de toda España. Asegura que la lengua nacional debe ser estudiada en todos los colegios del país, permitiéndoles a los niños "estudiar español en Cataluña, en el País Vasco, en Valencia, en Baleares, en Galicia y en todos lados".

Lo siguiente que ha mencionado ha sido las fronteras, que también revela que hay que respetarlas. Menciona tanto a los inmigrantes como a los militares, quienes deben estar más presentes cuando entren en acción aquellos extranjeros ilegales, como así asegura Abascal. "El que entra ilegalmente se va. El ejército se emplea en esas cosas. Utilizan nuestros recursos de manera visible, de manera física, para que estén defendiendo nuestras fronteras", argumenta.

Finalmente, los dos últimos temas a los que les daría importancia son la propiedad priva y los impuestos. Sobre la primera, hace hincapié en los okupas, a los cuales "se les tiene que sacar inmediatamente". Además, incluye que "hay un registro de propiedades. En cuanto la policía accede a él, saca al que tiene que sacar y lo mete en la cárcel". En cuanto al segundo aspecto se limita a decir que el gasto político superfluo se iría "a tomar por saco".