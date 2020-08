Horario y dónde ver el Bautista - Djokovic de las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati

Roberto Bautista está teniendo una feliz vuelta a las pistas, en lo que supone el regreso del tenis tras el parón por el coronavirus. En el Masters 1.000 de Cincinnati, que se juega en Nueva York para que no tengan que cambiar de ciudad, ya que el lunes empieza el US Open, ha superado a Gasquet, a Khachanov y, en los cuartos de final, a Medevedev, el defensor del título, en un partido durísimo que empezó perdiendo por 1-6, pero ganó después 6-4 y 6-3. “Ha sido una remontada de lujo y me siento muy contento”, dijo el castellonense, que ahora en las semifinales se enfrenta a Djokovic. El duelo es el jueves 27 de agosto a las 21:00, y podrá verse en televisión en Movistar Deportes y #Vamos. “Enfrentarte al número uno del mundo siempre es el mayor reto que puedes tener como profesional y he demostrado que puedo ganar a Djokovic”, dice Roberto. Lo ha conseguido en concreto en tres ocasiones, dos de ellas el año pasado. Por contra, ha sido derrotado por el serbio ocho veces.