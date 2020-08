Uno de los personajes más respetados en el famoso entorno del Barça es Josep Maria Minguella. Ex agente de futbolistas y buen conocedor de toda la realidad que rodea al Fútbol Club Barcelona, Minguella no tiene nada claro que Messi vaya a abandonar el club azulgrana: “Los representantes de Messi se lanzaron a la piscina. Alguien sugirió que con el retraso del campeonato las fechas cambiaban, pero con el paso del tiempo hay contactos entre las dos abogacías y hoy el despacho de Leo no tiene tan clara la situación. Hay un 90 por ciento de posibilidades de que Messi siga en el Barça”.

Para Minguella, el contrato entre el Barça y el crack argentino sigue “totalmente en vigor, no ha habido cambio en las fechas”. “La FIFA, si hay conflicto, daría la posibilidad al futbolista de jugar con su nuevo club, pero el Barcelona podría denunciar al jugador por duplicidad de contrato. Con la duplicidad de contratos, si Messi empieza a jugar con otro equipo, y el Barça reclama, la carrera de Messi quedaría paralizada. Esto hace que los clubes interesados se piensen en el lío que se pueden meter, ya que posteriormente les podría tocar pagar 700 millones de euros”.

La clave de todo el “caso Messi” surge para Minguella hace meses. “Hace seis meses que Messi prácticamente rompió cualquier posibilidad de acercamiento o de renovación y se lo anunció al club. Sabía que no iba a negociar, que estaba cansado de mentiras”, asegura el ex representante.