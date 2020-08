La amenaza de Leo Messi se ha consumado esta mañana. El delantero argentino comunicó ayer al club que no tenía intención de presentarse a las pruebas PCR. El crack estaba citado a las 10:15 horas y no acudió a la cita. Esta decisión no estaba en los planes iniciales del clan Messi después del burofax en el que anunciaron al club su intención de abandonar el Barça. Pero el giro de los Messi se ha consumado en la mañana de hoy y mañana tampoco tiene previsto acudir a la primera sesión de trabajo con Ronald Koeman.

El Barça considera que Messi tiene contrato en vigor con el club y que por lo tanto debe seguir acudiendo a sus obligaciones a la Ciudad Deportiva Joan Gamper. La no comparecencia en las pruebas PCR es el primer acto de indisciplina que tendrá su continuidad mañana con la ausencia en el entrenamiento que abrirá la pretemporada.