La discusión de Djokovic con el juez de silla por culpa de la toalla

Novak Djokovic ganó al bosnio Dzumhur por 6-1, 6-4 y 6-1 en un estreno cómodo en el US Open. Sólo tuvo un momento en el segundo set en el que se cruzó. Iba 2-1 arriba, con break, y 30-30. Las medidas por el coronavirus hace que haya cosas diferentes, aparte de la ausencia de público. Por ejemplo, los recogepelotas no sujetan las toallas de los tenistas, que las tienen en una esquina. La pista Arthur Ashe es muy grande y cuando el número uno fue a secarse el sudor, vio que le quedaba poco tiempo para sacar. Los 25 segundos de que disponen habían empezado y tuvo una discusión con el juez de silla. Le dijo que durante la semana en Cincinnati, que también se jugó en esas pistas, aunque no en la central, les daban margen para ir a por las toallas. A Nole le explicaron que aquí no iba a ser así. “¿Por qué?”, preguntó el serbio, sin obtener respuesta. Y se puso a sacar, recibió una rotura y a punto estuvo de sufrir más. Dzumhur desaprovechó sus oportunidades y al perder ese parcial, el partido se le escapó del todo.