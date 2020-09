Así reventó Garbiñe Muguruza la raqueta en su partido contra Pironkova, que acabó perdiendo

“He venido a Nueva York como test, para saber dónde estoy. Espero sentirme preparada en las siguientes citas. Decidí venir dos días antes tras el problema en el pie y la verdad es que he notado esa falta de preparación y espero trabajar bien duro para que en arcilla tenga un resultado mejor”, dijo Garbiñe Muguruza tras caer en la segunda ronda del US Open contra la búlgara Tsvetana Pironkova (7-5 y 6-3). Fue una frustración para la ex número uno del mundo tras caer contra una tenista que llevaba desde 2017 sin disputar un “Grand Slam”. Lo pagó con la raqueta al ceder el primer set: primero la estampó contra el suelo y, no contenta, le dio un segundo golpe para hacerla pedazos.

