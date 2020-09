La opinión de Rakitic sobre el futuro de Messi

Ivan Rakitic ya es nuevo jugador del Sevilla. Bueno, no del todo nuevo, en realidad regresa al equipo en el que ya triunfó y que le hizo fichar por el Barcelona. En el Camp Nou ha estado seis años, en los que ha ganado trece títulos. “Tengo mis mejores años por delante. He tenido la suerte de jugar grandes partidos y ganar muchos títulos. Ser subcampeón del mundo con mi país. Creo que viene un Ivan mucho más maduro, con más confianza y con mucho más fútbol por delante”, aseguró el futbolista croata, que tendrá como primer partido oficial la Supercopa de Europa, contra el Bayern Múnich, el equipo que hace poco le ganó 2-8 al Barça en la Champions. Ese día, Rakitic estuvo en el banquillo y no jugó ni un minuto. “Hay un título en juego y queremos enseñarles que somos un buen equipo. ¿Revancha tras el partido ante el Barcelona? Lo que quiero es ganar la Supercopa para el Sevilla”, opinó.

Y sobre el futuro de Messi dijo: “Espero que Messi pueda quedarse en la Liga”. Y entre risas comentó: “Creo que en el Sevilla podríamos hacerle un hueco”.