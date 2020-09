En la temporada del coronavirus desde el lunes se está disputando el Master 1.000 de Roma. Es el segundo torneo de la categoría que se celebra en 2020 y es la antesala de Roland Garros, que arrancará el día 21. En el Foro Itálico compiten desde hoy Novak Djokovic y Rafael Nadal, los números uno y dos del mundo. El serbio y el español son los dos jugadores que más torneos Master 1.000 han ganado en toda la historia. Ambos acumulan 35 títulos después de la victoria de Nole en la última edición de Cincinnati celebrada hace unas semanas.

Roma puede servir para desempatar una clasificación en la que completa el podio Roger Federer con 28 títulos. La igualdad entre Djokovic y Rafa es tal que ambos, además de acumular el mismo número de títulos, suman el mismo número de finales perdidas: 16. La diferencia es que Novak ha ganado al menos una vez todos y el español tiene pendientes Miami y París-Berçy.

Roma también servirá para ver cómo evoluciona la lucha por el número uno. La ATP ha decidido que este año no se defiendan los puntos acumulados la temporada pasada en los torneos que restan. El circuito ha preferido que todos los jugadores contaran con sus 18 mejores actuaciones en los últimos 22 meses y esto beneficia claramente a Djokovic en la gira sobre tierra batida. El serbio aventaja en 1.010 puntos a Rafa y podría sumar puntos en Roma y París. Nadal no podrá sumar en la minigira sobre arcilla roja con lo que saldrá de París, pase lo que pase, con 9.850 puntos. En el tramo final de temporada sí tiene margen de mejora. La tercera opción es Thiem, que no puede desbancar a Djokovic, pero sí podría arrebatar el número dos a Rafa si se proclama campeón en París.